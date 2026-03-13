https://news.day.az/unusual/1821806.html Так выглядит весеннее полярное сияние - ВИДЕО Пользователи соцсетей запечатлели завораживающее весеннее полярное сияние. Цвет сияния напрямую зависит от состава атмосферы: при взаимодействии с атомами кислорода оно становится зеленым, а при столкновении с атомами азота - красным. Day.Az представляет вниманию читателей кадры этого природного явления:
Так выглядит весеннее полярное сияние - ВИДЕО
Пользователи соцсетей запечатлели завораживающее весеннее полярное сияние.
Цвет сияния напрямую зависит от состава атмосферы: при взаимодействии с атомами кислорода оно становится зеленым, а при столкновении с атомами азота - красным.
Day.Az представляет вниманию читателей кадры этого природного явления:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре