Так выглядит весеннее полярное сияние

Пользователи соцсетей запечатлели завораживающее весеннее полярное сияние.

Цвет сияния напрямую зависит от состава атмосферы: при взаимодействии с атомами кислорода оно становится зеленым, а при столкновении с атомами азота - красным.

Day.Az представляет вниманию читателей кадры этого природного явления: