Роль Азербайджана на энергетическом рынке растет из года в год

Роль Азербайджана на мировом энергетическом рынке последовательно растет из года в год.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

"Это очень важный фактор роста для самого Азербайджана, но одновременно и значимый источник энергоснабжения для Европы. Сегодня это приобретает еще большее значение в условиях войны в Украине", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан смог частично заменить прежние источники газа, обеспечивавшие европейский рынок, увеличив добычу и эффективно ответив на возникшие вызовы.

"Еще один важный показатель - Азербайджан является одной из ключевых стран, поставляющих газ по трубопроводам. Он экспортирует газ в 16 стран мира, и это серьезное достижение, которое способствует стабильности энергетического рынка", - отметила Гринспен.

Говоря о XIII Глобальном Бакинском форуме, она подчеркнула, что мероприятие зарекомендовало себя как важная международная площадка для обсуждения актуальных политических и экономических вопросов.

"Глобальный Бакинский форум стал значимой платформой для политических дискуссий, обсуждения геополитики и конкретных глобальных вызовов - таких как развитие технологий, вопросы здравоохранения и поиск решений мировых проблем. Особенно важно, что здесь встречаются люди с разными политическими взглядами, опытом и из различных регионов, чтобы лучше понять, какие коллективные решения необходимы для преодоления глобальных вызовов", - добавила она.