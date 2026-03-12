В Сумгайыте произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на NOCOMMENT.az, инцидент произошел в одном из кафе, расположенных в 45-м микрорайоне города. После получения информации о происшествии на место были направлены сотрудники Государственной службы по защите от пожаров Министерства по чрезвычайным ситуациям и пожарная техника.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пламя было быстро ликвидировано, и его распространение было предотвращено. Таким образом, угроза перехода огня на квартиры, расположенные над кафе, была устранена.

На месте происшествия сотрудники полиции приняли меры безопасности. Причины происшествия выясняются.