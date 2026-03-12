Евросоюз поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

Азербайджан помогает гражданам Европейского союза покинуть Иран.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Европейской комиссии Ануар Эль Ануни.

Он подчеркнул, что Азербайджан помогает облегчить выезд граждан ЕС из Ирана.

"Мы выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь в содействии безопасному возвращению европейских граждан из Ирана", - отметил он.

Отметим, что с 8:00 28 февраля по 10:00 12 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 2283 человека, граждан разных стран.

Напомним, что поскольку между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.