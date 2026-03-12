В Азербайджане хотят ввести штраф за несоблюдение правил использования ИИ

За распространение фото, видео или аудиоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, без соответствующей маркировки будет применяться штраф.

Как передает Day.Az, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, за распространение в СМИ, интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях фото-, видео- или аудиоматериалов, о которых известно, что они созданы с использованием технологий искусственного интеллекта, без четкой и легко заметной маркировки об их создании с применением таких технологий, будет налагаться штраф в размере от 80 до 150 манатов.

Под "маркировкой" понимается автоматически создаваемая технологиями искусственного интеллекта отметка, а также визуальное, звуковое или текстовое обозначение, добавляемое к таким материалам.