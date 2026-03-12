На американском авианосце USS Gerald R. Ford, который находится в Красном море и участвует в операции против Ирана на Ближнем Востоке, произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на центральное командование ВМС США, возгорание произошло 12 марта в помещении прачечной на авианосце USS Gerald R. Ford (CVN 78).

В командовании уточнили, что причина пожара не связана с боевыми действиями, и обстоятельства происшествия находятся на стадии расследования. "Двигательная установка корабля не повреждена, авианосец продолжает оставаться полностью работоспособным", - говорится в заявлении.

В результате инцидента два моряка получили ранения и в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.