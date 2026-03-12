Работа, проводимая на XIII Глобальном Бакинском форуме, очень ценна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня журналистам в рамках XIII Глобального Бакинского форума заявил заведующий кафедрой американистики и доцент Анкарского университета социальных наук Барин Каяоглу.

"Здесь обсуждаются не только войны, но и проблемы, способные оказать долгосрочное влияние на человечество за пределами военных конфликтов. Это окружающая среда, изменения климата, болезни, пандемии", - сказал он.

Б. Каяоглу отметил, что на протяжении истории человечество постоянно сталкивалось с хаосом и конфликтами, но опасности современного периода заключаются в том, что оружие стало более мощным и быстрым, в результате чего масштаб трагедий также увеличивается.

Он подчеркнул, что именно в контексте обсуждения таких тем XIII Глобальный Бакинский форум, который собирает экспертов со всего мира, имеет огромную ценность.