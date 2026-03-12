В США произошел теракт в штате Мичиган - неизвестный на автомобиле протаранил здание синагоги, после чего открыл стрельбу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. По предварительным данным, водитель намеренно направил автомобиль в здание синагоги Temple Israel. После столкновения машина загорелась, в районе происшествия наблюдается сильное задымление.

Очевидцы сообщают, что после того как автомобиль врезался в здание, водитель вышел и открыл огонь. В районе были слышны выстрелы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число пока уточняется.