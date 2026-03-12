Устранение препятствия к миру: важность признаний Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Вне всякого сомнения, заявления премьер-министра Армении Никол Пашинян о неизбежности подписания мирного соглашения с Азербайджаном можно считать одним из наиболее важных политических сигналов последних месяцев на Южном Кавказе. На сегодняшнем брифинге он подчеркнул, что процесс идет последовательно и спокойно, а сам факт подписания соглашения не вызывает у него сомнений. По словам армянского премьера, вопрос заключается лишь во времени - произойдет ли это весной или осенью текущего года.

Однако куда более значимым, чем сама уверенность в подписании документа, стало другое заявление главы армянского правительства. Пашинян впервые четко и однозначно заявил, что в новой Конституции Армении не будет ссылки на Декларацию о независимости. Эта формулировка имеет принципиальное значение для всего мирного процесса между Баку и Ереваном.

Азербайджан на протяжении последних лет последовательно указывал на то, что ссылка на Декларацию независимости Армении в действующей конституции фактически содержит территориальные претензии к Азербайджану. Баку неоднократно подчеркивал: для подписания полноценного мирного договора необходимо устранить любые юридические положения, которые могут быть интерпретированы как претензии на азербайджанскую территорию. Эта позиция была четко сформулирована и последовательно отстаивалась руководством страны.

Долгое время официальный Ереван пытался уходить от прямого ответа на этот вопрос. Армянские власти заявляли, что Конституция не содержит прямых территориальных претензий, либо утверждали, что интерпретация Баку является якобы политизированной. По сути, велась дипломатическая игра формулировками, призванная избежать серьезных внутриполитических последствий в Армении. Тем не менее реальность постепенно заставила армянское руководство пересмотреть свою позицию.

Рассуждая шире можно констатировать, что фундаментальные изменения в регионе произошли после 44-дневной Отечественной войны 2020 года, по итогам которой Азербайджан восстановил контроль над значительной частью ранее оккупированных территорий. Военная и политическая динамика, сформировавшаяся после этой войны, фактически изменила баланс сил на Южном Кавказе. Следующим этапом стало восстановление полного суверенитета Азербайджана над всей территорией страны в результате событий сентября 2023 года.

Тем самым была окончательно закрыта многолетняя проблема незаконного сепаратистского образования, существовавшего на азербайджанской земле. Именно эти события сформировали новую региональную реальность, в которой вопрос о статусе Карабаха перестал существовать как предмет международных переговоров. Ключевая роль в этом процессе принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который выступил автором как стратегии Победы, так и стратегии мира.

Именно эта линия позволила перевести карабахский конфликт из состояния хронического противостояния в фазу окончательного политического урегулирования. Сегодня мирный договор между Азербайджаном и Арменией уже не выглядит недостижимой целью. Более того, его подписание становится логическим завершением тех процессов, которые происходят на Южном Кавказе в последние годы.

Безусловно, Армения оказалась перед необходимостью адаптации своей внутренней и внешней политики к изменившейся ситуации. И прозвучавшее сегодня заявление Пашиняна о необходимости убрать ссылку на Декларацию независимости фактически означает признание этой новой реальности. При этом, особого внимания заслуживает аргументация армянского премьер-министра. По его словам, сама Декларация независимости была сконструирована на логике конфликта, и невозможно строить современное государство, продолжая руководствоваться конфликтной идеологией.

Это признание имеет не только юридическое, но и политическое значение. Фактически речь идет о попытке изменить идеологическую основу армянской государственности, которая на протяжении десятилетий во многом строилась вокруг карабахского вопроса. Подобный шаг неизбежно вызывает сопротивление внутри самой Армении. Там существует целый спектр политических сил, для которых сохранение конфронтационной повестки остается основой политического существования.

В первую очередь речь идет о представителях так называемого "карабахского клана", включая бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Активную позицию занимают и представители партии "Дашнакцутюн", а также ряд других политических групп. К числу оппонентов нынешнего курса можно отнести и первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в последнее время активно поддерживает политическую деятельность российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна. Все эти силы заинтересованы в сохранении конфронтации, поскольку мирный договор с Азербайджаном фактически закрывает политическую эпоху, в рамках которой они формировались и существовали.

Именно поэтому путь к окончательному миру еще не завершен. Внутриполитическая борьба в Армении, давление радикальных сил и внешние факторы могут осложнить процесс. Тем не менее сам факт того, что премьер-министр Армении публично признает необходимость изменить конституционные положения, лежащие в основе многолетнего конфликта, говорит о глубинных изменениях в политическом мышлении армянского руководства. Сегодня перед народами Южного Кавказа открывается шанс окончательно закрыть одну из самых трагических страниц новейшей истории региона. Мирное сосуществование, развитие транспортных коридоров, экономическое сотрудничество и региональная интеграция способны принести куда больше пользы, чем десятилетия конфронтации.