Уроки мира от Президента Ильхама Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

Ситуация на сегодняшней международной арене вызывает не просто тревогу. Она такова, что разговоры о Третьей мировой вскоре могут перестать быть просто разговорами.

Слово "мир" звучит в последнее время повсеместно - обратно пропорционально количеству и качеству самого мира на планете. Поэтому говорить сегодня о мире важно и нужно. Но не просто для того, чтобы записать миролюбие себе в бонусы. Нужно демонстрировать собственными шагами, что ты реально понимаешь суть этого важнейшего для будущего цивилизации понятия.

Азербайджан - одна из немногих стран, кто эту суть прочувствовал и осознал на собственном опыте. И когда Президент Азербайджана говорит о мире, он не просто отдает дань сегодняшним трендам, а четко знает цену миру и что это значит - мирная жизнь.

В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум. Темой его в этом году стало преодоление разногласий в переходный период. Тема важная и актуальная. Несмотря на сложность ситуации в международных конфликтах и стремительно меняющиеся нормы и правила сосуществования государств, все еще остается шанс вернуться к дипломатии как пути преодоления разногласий. И в этом вопросе тоже у Баку есть немалый опыт, которым он готов поделиться.

Да, была тридцатилетняя оккупации и две кровопролитные войны, но теперь вчерашние противники встали на путь мира, и этот мир реален.

Говоря на открытии Глобального Бакинского форума о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, Президент Ильхам Алиев назвал ситуацию уникальной. "В нашем случае, в случае установления мира между Азербайджаном и Арменией, это также уникальная ситуация, когда период от последнего кровопролитного столкновения в сентябре 2023 года до мира в августе 2025 года составил менее двух лет. Я думаю, что это беспрецедентная скорость нормализации, которая стала возможной благодаря сильной политической воле и пониманию того, что вечная вражда невозможна и война должна закончиться. Это был выбор, сделанный двумя странами, и теперь мы, как я уже сказал, живем в условиях мира на протяжении семи месяцев. И мы видим преимущества этого. Я неоднократно заявлял и не перестану повторять, что нет ничего лучше мира", - сказал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что мы достигли мира с Арменией не только на бумаге. И это действительно так. Мир между двумя странами реален и осязаем. На границе больше не стреляют, нет жертв, все спокойно. Это огромное достижение, если вспомнить предыдущие тридцать пять лет истории региона. Ильхам Алиев коротко, но емко рассказал о том периоде и сказал: это не просто теория, а реальный опыт, который при поиске путей урегулирования существующих конфликтов обязательно будет учитываться. "Считаю, что будучи страной, пережившей оккупацию, этническую чистку, геноцид, восстановившей силой свой суверенитет, территориальную целостность и достоинство, а затем предложившей мир поверженному противнику, мы можем поделиться собственным уникальным опытом с международным сообществом", - сказал Ильхам Алиев.

Кому-то может показаться несерьезным опыт небольших стран Южного Кавказа применительно к ситуации, когда сталкиваются лбами державы. Но принципы войны и мира всегда одни и те же. Как и принципы дипломатии. Как и следствия вооруженных конфликтов. Караибский конфликт мог стать катастрофой для нашего небольшого региона. И сегодня эту катастрофу ощущал бы на себе не только Южный Кавказ, а весь континент. Благодаря мирному процессу, запущенному страной-победительницей, этого не произошло. В то время, как все вокруг перемешалось, в Баку собирается форум с участием нескольких сот гостей, потому что Азербайджан безопасен и стабилен, потому что на пространстве от Каспийского до Черного морей больше нет противостояния и напряженности. А еще потому, что Баку умеет решать сложные задачи и гасить зачатки эскалации. Он умеет договариваться. Гуманитарная помощь, отправленная на днях Ирану, - тому яркий пример. Азербайджан был первым, кто сделал этот шаг. После него о намерении отправить гуманитарный груз в ИРИ объявила Россия. То есть Баку сделал то, на что не решались даже союзники Ирана.

Но это так, к слову. Ведь мы говорим о мире и об умении его поддержать.

Очень показательно, что в эти дни о мире очень громко и с европейской трибуны говорил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Будет несправедливо не напомнить об этом, потому что не будь у нынешнего руководства Армении разумного подхода к реалиям, о прочном мире трудно было бы говорить. Мир это не однополосное шоссе, это многополосная магистраль, по которой в одном направлении следует двигаться вместе.

Армянский премьер в среду выступил в Европейском парламенте. Тоже говорил о мире, о стабильности на границах, об открытии Азербайджаном коммуникаций и пользе этих шагов для Армении. Говорил о TRIPP и твердом намерении Еревана реализовать этот проект. Пашинян поблагодарил Баку, чем вызвал на себя огонь реваншистской критики. Сторонники возвращения региона к ситуации до 27 сентября 2020 года пришли в броуновское движение и заполнили СМИ и соцсети оскорбительными выпадами против премьер-министра. А в четверг Никол Пашинян разозлил оппозицию еще больше, заявив, что в новой Конституции Армении не должно быть отсылок к Декларации о независимости. То есть в Основном законе страны не должно быть претензий на территории соседей. Напомним, что в Декларации звучат претензии не только к Азербайджану, но и к Турции. На фоне сегодняшнего мирного процесса и начинающихся авиаперелетов из Стамбула в Ереван такие пункты выглядят очень токсично и способны разрушить мечты о долгосрочном мире.

Сказанные Пашиняном добрые слова в адрес Азербайджана вызвали истерику оппозиции не только из-за контекста. Дело в том, что Европарламент всегда был трибуной для антиазербайджанской пропаганды, чем успешно пользовалась армянская сторона много лет. ЕП благодаря активному лобби занимал в вопросах нашего региона позицию, порой диаметрально противоположную позиции Евросоюза. Никто из руководителей и других высокопоставленных лиц Армении до сих пор не решался говорить с этой трибуны в ином свете. Поэтому выступление Пашиняна, и особенно слова благодарности Президенту Азербайджана вызвали бурную реакцию. Это проявление политической смелости, особенно учитывая накаленную обстановку в Армении в преддверии выборов.

Но Пашиняну есть, ради чего рисковать. Все, что делается сегодня, что обсуждается между Баку и Ереваном, - все это идет на пользу Армении и армянскому народу. Если армянский народ собирается спокойно и благополучно жить в этом регионе. ему необходим мир с соседями. Не сильные союзники, не влиятельное лобби, не богатая диаспора, а именно мир с соседями. То, что никто больше не стреляет и умирает на границах, то, что топливо в Армении подешевело благодаря азербайджанским поставкам - это следствие хороших отношений с Азербайджаном. А впереди к Армении и другие возможности.

На церемонии открытия Глобального Бакинского форума Президент Ильхам Алиев сказал: "Сейчас, после достижения мира с Арменией, мы тесно сотрудничаем над новым расширением Среднего коридора, который будет проходить через ее территорию. И Армения впервые в своей независимой истории также станет транзитной страной, каковой она сегодня не является. Это позволит нам соединить две части Азербайджана - материковую часть и наш эксклав, Нахчыванскую Автономную Республику, с помощью устойчивого транспортного сообщения, энергетического соединения, оптоволоконной связи, электрических кабелей и, потенциально, трубопроводов. Так что для нас это своего рода беспроигрышная ситуация, я имею в виду для всех нас".

До установления мира, в Армении и мечтать не могли о том, чтобы стать частью чего-то большого. Страна, отхватившая территории соседа, пребывала в изоляции и не представляла никакой значимости ни для кого. Опекуны и союзники тоже не спешили взять ее в дело, учитывая ее крайне ограниченные конфликтом дипломатические, политические и экономические возможности. Не видеть, насколько изменилась ситуация сегодня, может только враг. Армяне ищут врагов на стороне, но на самом деле истинные враги находятся рядом с ними.

Мирную повестку Баку и Еревана принял уже и Запад, и Восток. Две небольшие страны показали пример, который может стать очень полезным. Точнее, мог бы стать очень полезным. если бы озабоченные своими амбициями державы прислушались к нему.

В том, что прозвучало в выступлении Президента Азербайджана на открытии XIII Глобального Бакинского форума, нет ничего невероятного. Сказанное - это отражение реального опыта и понимания реалий такими, каковые они есть, а не какими их хотят видеть.