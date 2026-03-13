Минэнерго Азербайджана и бельгийская компания обсудили совместные проекты в области зеленой энергетики

Минэнерго Азербайджана и бельгийская компания W-Kracht рассмотрели сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, встреча состоялась между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и делегацией во главе с бывшим премьер-министром Бельгии Ивом Летермом.

Отмечается, что на встрече, в которой также приняла участие компания W-Kracht, специализирующаяся на развитии наземных проектов ветроэнергетики в Бельгии, были обсуждены возможности сотрудничества в реализации проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане и экспорте электроэнергии.

Было отмечено, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении стабильности и конструктивного сотрудничества в регионе. В этом контексте энергетическая политика страны, в частности развитие возобновляемых источников энергии и создание энергетических коридоров, привлекает внимание международных партнеров.

Сообщалось, что в настоящее время в Азербайджане реализуются проекты 11 электростанций, работающих на ветровой и солнечной энергии, а также проводится специальное исследование сети для оценки возможностей подключения новых генерирующих мощностей к электроэнергетической системе.

Кроме того, была представлена информация о планах создания дата-центров, а также об инфраструктурных проектах, предусмотренных для экспорта электроэнергии в Европу.

В ходе беседы стороны договорились продолжить диалог по перспективам сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Отметим, что W-Kracht NV - частная компания-девелопер проектов ветроэнергетики.

Партнёры и ассоциированные специалисты компании W-Kracht обладают обширным опытом в разработке, финансировании, реализации и эксплуатации ветроэнергетических парков.