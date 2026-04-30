Сахиба Гафарова обсудила с послом Великобритании развитие отношений между странами

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергюсом Олдом.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече подчеркивалось, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством, являющимися дружественными странами и партнерами, успешно развиваются в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе взаимного доверия и поддержки. Отметив значимость визитов и встреч на высоком уровне с точки зрения определения повестки сотрудничества между нашими странами, были упомянуты визиты Президента Ильхама Алиева в Соединенное Королевство, визит премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в нашу страну для участия в COP29, а также ряд других визитов высокого уровня, осуществленных с противоположной стороны.

В ходе беседы отмечалось, что экономические связи являются одной из основных составляющих двусторонних отношений между нашими странами. Соединенное Королевство, являющееся одним из главных торговых партнеров Азербайджана, является страной, вложившей наибольшее количество инвестиций в нашу экономику. Председатель Милли Меджлиса в этом контексте особо подчеркнула связи сотрудничества в энергетической сфере.

Председатель Милли Меджлиса отметила важность дискуссий, проводимых в ходе визитов и встреч, для развития межпарламентских отношений. Было доведено до внимания, что рабочая группа Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии является одной из крупнейших групп. С. Гафарова рассказала о значимости взаимных визитов и тесного диалога в дальнейшем расширении связей между законодательными органами.

Посол Ф. Олд выразил удовлетворение тесным сотрудничеством и партнерством между нашими странами, отметив, что сотрудничество между двумя государствами успешно продолжается и существуют широкие перспективы в области энергетики, альтернативной энергии, образования, высоких технологий и ряда других направлений.

На встрече стороны также коснулись вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере и подчеркнули, что высокоуровневое взаимодействие наших стран в области образования служит дальнейшему укреплению связей между нашими народами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.