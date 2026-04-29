В России автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и перевернулся

В Белгороде автомобиль с человеком опрокинулся в серьезной аварии.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Авто Белгород".

"Жесткое ДТП произошло вчера на кольце <...> Судя по записи с камер, тачка перелетела через кольцо, а потом перевернулась на бок", - говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль вылетает с проезжей части и сбивает несколько дорожных знаков, далее транспорт подлетает в воздух и переворачивается. Через несколько секунд к поврежденному автомобилю подбегают очевидцы.

До этого на МКАДе фура выехала против встречного потока и разворотила Lexus. Водитель большегруза растерялся из-за неизвестного маршрута и поехал не туда. В итоге внедорожник получил повреждения: у него смят кузов и разбита передняя часть. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли медики, которые оказали помощь водителю Lexus.