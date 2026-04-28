Связи между Азербайджаном и Чехией обогащаются конкретными проектами и инициативами

Отношения между Азербайджаном и Чехией в последние годы вступили в стадию динамичного развития, и это сотрудничество обогащается конкретными проектами и инициативами уже не только в рамках политического диалога, но и в экономической, энергетической, промышленной и технологической сферах. Прошедшие 27 апреля в Габале встречи на высоком уровне и бизнес-форум еще раз продемонстрировали переход этих отношений на новый этап.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Встречи, проведенные между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Андреем Бабишем, показали, что политический диалог между сторонами носит стабильный и устойчивый характер. Об этом говорит также осуществление официального визита в столь короткие сроки после встречи, состоявшейся три месяца назад в Давосе. Эта динамика подтверждает совпадение интересов двух стран и наличие реальной почвы для расширения сотрудничества. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул этот момент в своем выступлении, отметив: "Визит Премьер-министра Чехии свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами. У нас очень активный политический диалог". Этот политический диалог не ограничивается только двусторонними отношениями стран, но и охватывает обсуждение региональных и глобальных вопросов. А это свидетельствует о широких возможностях сотрудничества Азербайджана и Чехии и на международных платформах", - сказал политолог.

По его словам, одним из основных направлений азербайджано-чешских отношений является энергетическая сфера. "Азербайджан на протяжении многих лет является одним из основных поставщиков нефти в Чехию, и это сотрудничество уже носит стратегический характер. Премьер-министр Андрей Бабиш в своем выступлении заявил: "Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику. 42 процента импортируемой нефти поступает из Азербайджана". Этот факт является не только экономическим показателем, но и демонстрирует значимость Азербайджана для Европы с точки зрения энергетической безопасности. В настоящее время сотрудничество не ограничивается только нефтью, стороны работают над долгосрочными контрактами и новыми проектами и в сфере природного газа. На фоне расширения экспорта азербайджанского газа в Европу интерес Чехии к этой сфере растет. Это сотрудничество также совпадает с политикой Европы по диверсификации источников энергии. Таким образом, Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции как одного из основных поставщиков энергии в регионе. Экономические связи между двумя странами в последние годы продемонстрировали серьезный рост", - сказал политолог.

А. Гараев добавил, что товарооборот, превышающий 800 миллионов долларов, подтверждает это. "Однако стороны отмечают важность того, чтобы структура этого показателя была более сбалансированной. Президент Ильхам Алиев заявил по этому поводу: "Мы очень надеемся вывести наш товарооборот на еще более высокий уровень". Азербайджанская сторона также подчеркивает создание благоприятных условий для иностранных инвесторов. Стабильная валютная политика, низкий уровень внешнего долга и высокие инвестиционные рейтинги повышают экономическую привлекательность страны. Вложение в Азербайджан 350 миллиардов долларов инвестиций за последние 20 лет является реальным результатом этого. Также привлекает внимание растущий интерес чешских компаний к Азербайджану. Участие более 50 компаний в бизнес-форуме показывает, что сотрудничество уже развивается и в плоскости конкретных проектов. В качестве основных приоритетных направлений определены сферы промышленности, транспорта, энергетики, обороны и технологий", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что одним из привлекающих внимание направлений сотрудничества между Азербайджаном и Чехией является оборонная промышленность. Чехия считается одной из передовых стран Европы в этой сфере и известна современными технологиями. "Азербайджан же реализует стратегию по развитию собственной оборонной промышленности и расширению местного производства. С этой точки зрения проекты совместного производства имеют особое значение. Проведение переговоров в данном направлении уже свидетельствует о переходе сотрудничества в практическую стадию. Кроме того, широкие возможности существуют и в сфере транспорта и инфраструктуры. В частности, чешские компании находятся в сфере интересов Азербайджана в области железных дорог, метро и технологий "умного" транспорта. Географическое расположение Азербайджана превращает его в важный транспортный и логистический центр. Страна, расположенная на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг, уже стала ключевым участником международных транзитных маршрутов. В этом контексте сотрудничество с Чехией открывает новые возможности. В период роста грузоперевозок между Европой и Азией значимость маршрутов, проходящих через Азербайджан, возрастает еще больше. А это может привести к увеличению числа совместных проектов в сфере логистики, инфраструктуры и транспорта", - сказал А. Гараев.

По его словам, в современный период энергетическое сотрудничество не ограничивается только традиционными ресурсами. "Азербайджан реализует большие планы и в сфере возобновляемой энергии. Цель по производству 8 гигаватт "зеленой" энергии к 2032 году показывает, что страна предпринимает серьезные шаги в этом направлении. Чешские компании могут стать партнерами Азербайджана в этой области с точки зрения технологий и опыта. В то же время искусственный интеллект, центры обработки данных и инновационные технологии также выходят на первый план как новые направления сотрудничества. Наряду с экономическим взаимодействием, важную роль в развитии отношений играют туризм и гуманитарная сфера. Обе страны обладают богатой историей и культурным наследием, а также туристическим потенциалом. В связи с этим также следует отметить, что Габала, где прошли встречи, это тоже город с древней историей, который сегодня является одним из туристических центров Азербайджана. Сотрудничество в сфере туризма, увеличение количества прямых авиарейсов и расширение связей между народами могут еще больше углубить отношения", - сказал А. Гараев.

Политолог отметил, что встречи и бизнес-форум, прошедшие в Габале, наглядно продемонстрировали вступление азербайджано-чешских отношений в новый этап. "Сотрудничество, охватывающее широкий спектр - от политического диалога до сфер энергетики, промышленности, транспорта, инноваций и туризма, - уже приобретает стратегический характер. Эти встречи, а также озвученные цели и задачи дают основание говорить о том, что отношения между двумя странами в будущем еще больше углубятся и обогатятся новыми проектами. С учетом имеющегося потенциала и взаимных интересов не вызывает сомнений, что сотрудничество между Азербайджаном и Чехией будет долгосрочным и устойчивым", - добавил он.