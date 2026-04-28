https://news.day.az/sport/1830942.html
Азербайджанские сумоисты выступят на чемпионате Европы
Мужская и женская сборные Азербайджана по сумо примут участие в чемпионате Европы.
Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил вице-президент Ассоциации японских боевых искусств и культуры Ульви Агамиров.
По его словам, турнир состоится в шотландском городе Стерлинг: "Мужчины поборются во всех существующих категориях, а женщины - в некоторых из них. Однако точное количество спортсменов, которые отправятся на турнир, пока неизвестно".
Официальный представитель структуры проинформировал, что континентальное первенство будет организовано с 26 по 29 июня.
