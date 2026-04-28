В Масазыре восстановят насосную станцию после ливней

В Абшеронском районе (Масазыр, озеро Готур) на канализационной насосной станции №12/26 будут восстановлены насосные агрегаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено в перечне работ по устранению последствий ущерба, нанесенного в результате сильных ливневых дождей и возникших селевых потоков в Баку и различных регионах Азербайджана, утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 28 апреля 2026 года.

Согласно информации, на канализационной насосной станции будет поднята на более высокий уровень панель управления, а также будут реализованы другие необходимые меры.

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.