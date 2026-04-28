BMW создала эксклюзивное купе в честь супербайка

Автомобильное подразделение BMW выпустило купе в стиле супербайка. Тираж каждой версии ограничен 10 экземплярами. Модель оснастили выхлопной системой Akrapovič и "мотоциклетным" дизайном, но продаваться автомобили будут только в Южной Африке. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

BMW известна своими спортивными автомобилями и супербайками, но совместные проекты двух подразделений - редкость. Однако недавно они объединились, чтобы создать специальные версии купе M2 и мотоциклов S 1000 RR / M 1000 RR, которые будут продаваться только в Южной Африке.

Новинка, названная M2 RR Edition, доступна только в цвете Black Sapphire Metallic. Автомобиль оснастили заниженной на 20 мм подвеской M Performance, а также 20-дюймовыми передними и 21-дюймовыми задними колёсами Jet Black M Performance.

Автомобиль также получил передний сплиттер с красной вставкой и новый задний диффузор. Кроме того, BMW добавила едва заметный спойлер на крыше и фиксированное заднее антикрыло с красной полосой. Субъективно, такое антикрыло может показаться спорным решением для M2, но оно безусловно делает купе более эффектным по сравнению со стандартной версией.