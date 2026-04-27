Национальный музей искусств и Центр инклюзивного развития и творчества DOST подготовили уникальный праздник музыки и надежды!

Автор: Теймур Атаев

Какой же прекрасный праздничный день 25 апреля создали Центр инклюзивного развития и творчества DOST и Азербайджанский национальный музей искусств. В стенах которого была представлена потрясающая концертная программа камерного оркестра ДОСТ (художественный руководитель и дирижёр Мустафа Мехмандаров), объединившая талантливых бенефициаров и педагогов Центра с профессиональными музыкантами.

Любовь... Гордость... Уверенность в завтрашнем дне... Наверное три этих определения сопровождали собравшихся в зале, наслаждавшихся звонкими голосами и мастерством исполнителей. Программа настолько завораживала, что зрителями абсолютно не чувствовалось отсутствие возможности у бенефициаров DOST видеть (к слову, их учителя также в свое время были бенефициарами данного Центра). Как же они передавали музыку непревзойденного Узеира Гаджибейли или раскрывали народные песни! И сколько света создавали для зрителей!

Вообще понятие Свет как не что иное соответствует той атмосфере, что наполняла зал. Свет зала, свет музыки, свет голосов, свет исполнителей. И этот Свет уникально воздействовал на зрителей, ставших единым целом с исполнителями и оркестром. Что, наверное, было вызвано завораживающим исполнением Халика Шарифова, Самеда Новрузова, Муслима Муслимзаде и Сары Гусейновой. А дуэт Сары и Самеда, ставший венцом концерта, вообще потряс всех зрителей без исключения. В зале стояли овации. Да, все номера встречались в особом формате, но именно завершавший концерт дуэт воздействовал до глубины души. Ну и, безусловно, все получили особое удовольствие от Муслима Муслимзаде, который прекрасно передал настроение Солтан бея из "Аршина мал алана".

По завершении блистательного концерта директор DOST Эльнара Ансари поблагодарила тех, кто пришел послушать наши таланты. Однако, все в один голос вернули эти же слова благодарности Эльнаре ханум, столь трепетно относящейся к своим воспитанникам из Инклюзивного центра. И действительно, администрация DOST, педагоги делятся своими душами с юношами и девушками, являющимися бенефициарами Центра. С каким же трепетом и гордостью Эльнара Ансари следила за концертом, радуясь успеху всех тех, кто был в тот день на сцене.

Ну и, безусловно, нельзя не высказаться о Мустафе Мехмандарове и музыкантах Камерного оркестра, потрясающе обрамлявших выступления воспитанников Центра. Как искренне признался после концерта художественный руководитель и дирижер, он был в состоянии ликования и счастья. "Вы не представляете, сколько еще талантов в Инклюзивном центре, и мы надеемся на всё новые и новые программы". Причем, как он подчеркнул, бенефициары проявляют себя особыми красками в различных поприщах: наряду с музыкальным искусством, и в изобразительном, и в поэтическом, и многих других сферах.

Напомним, что Мустафа Мехмандаров, выходец из известного рода, выпускник Венской консерватории. Естественно, что оказаться за дирижерским пультом, да к тому же Симфонического оркестра, без добра выдающегося Рауфа Абдуллаева, было бы невозможно. Касаясь нынешней деятельности в ранге, в том числе, художественного руководителя Камерного оркестра DOST, Мустафа Мехмандаров подходит к текущему периоду своей жизни с философских, если можно так выразиться, позиций. "Я с раннего детства чувствую наличие потрясающей вселенской гармонии во всем, в том числе и в моем любимом мире музыки, - делится сокровенным Мустафа, - но ведь любая гармония подразумевает наличие определенных правил. Значит, вся наша жизнь также протекает по своим законам. А ежели это так, то и свою жизнь я не могу рассматривать как цепь случайностей. Отсюда - мое убеждение, что все события происходят на основе Высшего замысла. Посему я благодарен Всевышнему, слышащего наше внутреннее! И приложу все силы к тому, чтобы своим подходом к жизни оправдать это Высшее доверие ко мне!".

Именно в этом контексте Мехмандаров оценивает факт возглавления им ныне также Камерного оркестра DOST. "Не могу передать словами испытываемое мной в момент репетиций в Инклюзивном центре. С какой надеждой к нам приходят ребята". Как делится Мустафа, эти юноши и девушки буквально одухотворяют весь наш оркестр. "И если мы чувствуем, что хоть в чем-то можем оказаться полезными им, то ощущаем прилив счастья". Вслед за чем дирижер выделил роль Эльнары ханум, которая, по его словам, не считаясь с личным временем, всю себя отдает деятельности Центра.

Ну а что касается бесподобного концерта в Музее искусств, Мустафа Мехмандаров назвал этот день одним из самых счастливых в его жизни. "Как же приятно убедиться, что все предшествующие успеху исполнителей репетиции оказались действенными". "Вы даже не можете представить чувства оркестрантов, многие из которых с трудом сдерживали слезы от восторга", - резюмирует он.

Нам же остаётся поблагодарить как юных талантов DOST, создавших неповторимую ауру в день концерта, так и весь состав Инклюзивного центра во главе с Эльнарой Ансари, пестующих своих воспитанников, которые чувствуют себя в обществе востребованными!

Ну и надеемся, что Музей искусств продолжит радовать нас своими новыми проектами!