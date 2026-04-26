Азербайджан представлен на благотворительной ярмарке СВМДА в Астане

В Астане проходит весенняя благотворительная ярмарка Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сочетающая культурный обмен с принципами социальной ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии участвует посольство Азербайджана в Казахстане, которое представляет национальный стенд и вносит значимый вклад в благотворительную инициативу.

На стенде Азербайджана представлены оливки, оливковое масло, шафран, чай, варенья, а также сувениры с национальной символикой, буклеты и открытки с изображением Баку.

Участвующие страны и организации представляют национальные изделия ручной работы, предметы искусства, ремесленные изделия и сувениры, традиционную кухню.

Мероприятие направлено на содействие гуманитарному сотрудничеству среди дипломатического сообщества, демонстрацию культурного разнообразия государств-членов и партнеров СВМДА, а также поддержку благотворительных целей.

В культурно-развлекательной программе - выступления музыкальных и танцевальных коллективов, профессиональных артистов, детских ансамблей и представителей дипломатических миссий. На ярмарке действует креативная зона для детей, представлена традиционная чайная церемония.

Все собранные средства будут направлены на благотворительные цели.