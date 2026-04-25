Microsoft добавила в механизм обновления Windows 11 долгожданную функцию

Компания Microsoft объявила о предстоящих изменениях в системе обновлений Windows 11, которые дадут пользователям больше контроля над установкой апдейтов и перезагрузками устройств. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новым правилам, при первоначальной настройке компьютера пользователи смогут пропустить установку обновлений, а также самостоятельно выбирать сроки их приостановки, включая возможность продлевать паузу на произвольный период. Кроме того, в системе появится возможность повторно откладывать обновления с интервалом до 35 дней.

В отличие от текущего поведения, Windows 11 будет всегда сохранять опции выключения или перезагрузки устройства без установки обновлений. Также пользователи получат больше информации о содержании апдейтов, что позволит заранее планировать их установку.

Как пояснила представитель Microsoft Ария Хансон, изменения основаны на анализе более чем 7,6 тысячи отзывов пользователей.

"Мы знаем, что это было одной из самых раздражающих проблем для пользователей Windows, поэтому объединяем процесс обновлений, чтобы сократить количество перезагрузок", - отметила она.