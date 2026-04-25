В Азербайджане могут ликвидировать Лигу дублеров

Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев заявил, что в Азербайджане рассматривается вариант упразднения Лиги дублеров. По его словам, вопрос находится на стадии обсуждения, а окончательное решение пока не принято.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, функционер рассказал журналистам о возможных изменениях в системе внутренних соревнований.

"Ликвидация Лиги дублеров находится на повестке дня. Сейчас этот вопрос обсуждает Исполнительный комитет АФФА. Пока решение не принято", - заявил Гаджиев.

Он отметил, что даже в случае сохранения турнира возможен серьезный пересмотр формата соревнований.

По словам представителя АФФА, изменения могут затронуть и Молодежную лигу страны.

"Если Лига дублеров не будет упразднена, возможна смена формата. Изменения могут коснуться и Молодежной лиги АФФА", - подчеркнул он.

Гаджиев объяснил, что часть игроков сборной Азербайджана U20 выступает именно в этих соревнованиях, поэтому календарь турниров напрямую связан с интересами национальной команды.

Функционер сообщил, что ранее обсуждения по календарю проходили как внутри федерации, так и совместно с Профессиональной футбольной лигой.

"Мы были вынуждены остановить чемпионаты. Иначе клубы могли бы выступать не в оптимальных составах", - сказал он.

Особое внимание в федерации сейчас уделяется подготовке молодежной сборной к домашнему чемпионату мира.

"Чемпионат мира U20 для нас является приоритетным вопросом. Тренерский штаб уже представил график подготовки, и мы постараемся подстроить остальные лиги под учебно-тренировочные сборы команды", - отметил Гаджиев.

Сборная Азербайджана U20 продолжает сбор в Габале до 26 апреля.

Команда выступит на чемпионате мира ФИФА U20 2027 года, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.