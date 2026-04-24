Два автобуса столкнулись возле Пентагона - ВИДЕО Два автобуса столкнулись возле Пентагона. Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, в результате ДТП пострадали более 20 человек. По меньшей мере 10 из них являются сотрудниками Военного ведомства США.
Два автобуса столкнулись возле Пентагона - ВИДЕО
Два автобуса столкнулись возле Пентагона.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, в результате ДТП пострадали более 20 человек. По меньшей мере 10 из них являются сотрудниками Военного ведомства США.
Полиция Пентагона подтвердила информацию об инциденте и сообщила о полном закрытии транспортного терминала и станции метро возле военного ведомства.
