Источник: Агентство международной информации Trend

Тот факт, что Баку в очередной раз принимает у себя важное международное мероприятие, является наглядным показателем растущего авторитета Азербайджана в глобальном масштабе и его признания в качестве надежного партнера. Проведение в столице страны такого престижного мероприятия, как 13-я сессия Всемирного форума по градостроительству (WUF13) под эгидой ООН, открывает новые возможности не только в политическом и экономическом плане, но также в социальной и институциональной сферах. Подобные мероприятия не только повышают инвестиционную привлекательность страны, но и формируют дополнительные площадки для международного сотрудничества в различных областях.

Организация мероприятий такого масштаба, естественно, требует определенных изменений в ритме повседневной жизни города. В частности, становится важным принятие гибких и оперативных решений в такой сфере, как система образования. С этой точки зрения временные адаптивные подходы в сфере образования обеспечивают как непрерывность учебного процесса, так и создают условия для успешного выполнения организационных обязательств, взятых на себя страной.

В этом контексте особое значение имеет соответствующий приказ, подписанный министром науки и образования Эмином Амруллаевым. Согласно документу, в период проведения форума с 17 по 22 мая предусмотрены определенные изменения в режиме работы образовательных учреждений, действующих в Баку. Хотя эти изменения не затрагивают дошкольные учреждения и общеобразовательные учреждения интернатного типа, на других ступенях образования планируется организация учебного процесса альтернативными методами.

Согласно решению, в общеобразовательных учреждениях предусмотрен краткий перерыв в занятиях для групп дошкольной подготовки и начальных классов. Так, дни каникул, ранее запланированные на период с 1 по 5 мая, переносятся на 18-22 мая. Этот шаг служит как обеспечению удобства учащихся, так и снижению нагрузки на городскую инфраструктуру. В то же время в V-XI классах общеобразовательных учреждений, расположенных в районах столицы (за исключением ряда административных территорий), принято решение об организации занятий в дистанционном формате. Пираллахинский, Гарадагский, Сураханский, Сабунчинский и Низаминский районы не подпадают под данные изменения. Наряду с этим, в учреждениях профессионального, среднего специального (колледжи) и высшего образования (вузы) в Баку обучение также временно будет продолжено в дистанционном формате.

Данный подход полностью соответствует принципу непрерывности образования. Запуск механизмов онлайн-обучения для того, чтобы ученики и студенты не отставали от программы, является уже проверенной и доказавшей свою эффективность моделью. Опыт, накопленный в период пандемии, показал, что организация образования через цифровые платформы не только возможна, но и продуктивна. С этой точки зрения нынешние решения еще раз демонстрируют гибкость системы и её способность адаптироваться.

В современном мире цифровые средства образования уже не являются альтернативным выбором, а воспринимаются как дополняющий элемент традиционного обучения. Временный переход на дистанционное образование не только отвечает требованиям текущей ситуации, но и положительно влияет на развитие технологических навыков учащихся и студентов. В долгосрочной перспективе это является одним из факторов, вносящих вклад в качество человеческого капитала. Важно отметить, что принимаемые решения не носят постоянного характера и охватывают лишь конкретный промежуток времени. Никакого негативного влияния на общую реализацию учебных программ не предполагается. Напротив, эти изменения, осуществляемые в плановом порядке, еще больше укрепляют устойчивость системы образования.

Подобный опыт широко применяется в различных странах мира. Внесение временных изменений в сфере образования для регулирования городской жизни во время крупных международных мероприятий является уже сформировавшейся практикой. В этом плане Азербайджан, предпринимая шаги, соответствующие глобальным подходам, обеспечивает баланс между организационной эффективностью и социальной ответственностью.

В итоге проведение в Баку такого авторитетного мероприятия, как WUF13, еще больше укрепит позиции страны на международной арене. В то же время решения, принятые в рамках этого процесса, еще раз подтверждают наличие у Азербайджана современной, гибкой и устойчивой модели управления. Меры же, принятые в сфере образования, демонстрируют, что страна выбрала правильную стратегию как с точки зрения адекватного реагирования на глобальные вызовы, так и с точки зрения защиты интересов граждан.