США продлевают режим прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня в отношении Ирана и приостановке активных действий.

Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер написал в публикации на своей странице в соцсети Truth Social.

"Исходя из того, что правительство Ирана находится в состоянии серьезного раскола, что, впрочем, не стало неожиданностью, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, нас попросили приостановить нашу атаку на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выработают единое предложение", - говорится в заявлении.

Он добавил, что отдал распоряжение Вооруженным силам США продолжать блокаду и сохранять полную боевую готовность.

Таким образом, режим прекращения огня будет продлен до представления и обсуждения иранской стороной единой позиции.