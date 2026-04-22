Между МИД Азербайджана и Латвии подписан меморандум по консульским вопросам

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте главы МИД Азербайджана в соцсети "X".

"Был рад встретиться с латвийской коллегой Байбой Браже в рамках визита Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан. Мы обсудили пути дальнейшего укрепления азербайджано-латвийских отношений, расширения сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями о региональных и глобальных процессах. Также мы подписали Меморандум о взаимопонимании по консульским вопросам между нашими министерствами, что является важным шагом на пути к укреплению консульского сотрудничества", - говорится в публикации.