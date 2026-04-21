Варданян открывает для себя новый «люкс»

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о письме Варданяна омбудсмену Армении.

Похоже, многолетний завсегдатай списков Forbes Рубен Варданян окончательно перепутал тюремные нары с люксом в Four Seasons. Решетки на окнах он, по старой привычке, принимает за концептуальный дизайн, а отсутствие швейцара - за досадный "косяк" сервиса, на который нужно срочно накатать жалобу менеджеру.

В перерывах между дегустацией казенной баланды Рубен Карленович решил передать весточку омбудсмену Армении. Но не обольщайтесь: жалоб на холод или скудное меню не будет. Его обращение больше напоминает райдер зазвездившейся поп-дивы: немедленно подать в камеру супругу Веронику и организовать полноценный семейный раут прямо за колючей проволокой.

Только вот суровая реальность не подстраивается под былое величие. Здесь двери открываются по расписанию, а не по щелчку пальцев, и никакие офшоры не превратят тюремную пайку в деликатес.

Пора признать: титул "хозяина жизни" был аннулирован на входе, и теперь вместо места в совете директоров у Варданяна лишь порядковый номер в протоколе. Инвестиция в собственную неприкосновенность прогорела - VIP-пакет в этот тариф не включен.