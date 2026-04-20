Третья группа специальностей в Азербайджане может исчезнуть?

В этом году, если посмотреть на статистику по первой попытке второго этапа вступительных экзаменов, видно, что число участников по третьей группе специальностей значительно сократилось по сравнению с прошлым годом. В образовательной среде уже обсуждают, что эта группа постепенно теряет актуальность и часть бюджетных мест может остаться незаполненной.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил эксперт по образованию Эльмин Нури. По его словам, в эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития IT-сектора многие специальности смогут сохранить свою востребованность только при условии трансформации или серьезных реформ.

Он отметил, что ряд направлений в будущем либо утратит актуальность, либо вовсе исчезнет:

"Некоторые специальности с трудом сохраняют свою актуальность даже с учетом возможных изменений. Третья группа объединяет несколько профилей. Самую большую долю занимают педагогические специальности: азербайджанский язык и литература, история, английский язык, начальное образование, дошкольное образование и другие. Также сюда входит научно-гуманитарный профиль, включающий филологию, педагогику и смежные направления. Еще один профиль охватывает юриспруденцию и государственное управление. В подгруппе TC выделяется регионоведение. Кроме того, в эту группу входят социальная работа и переводческая деятельность.

Время показывает, что многие из этих специальностей, особенно творческие и культурологические направления, постепенно теряют свою актуальность и практическую ценность. Например, культурология, библиотечное дело, музейное дело, архивное дело, театроведение носят преимущественно теоретический характер, поэтому их будущее в определенной степени остается под вопросом.

Эти направления должны усиливать практическую составляющую и соответствие требованиям рынка труда, иначе им придется столкнуться с текущими реалиями. Именно с учетом этих факторов наблюдается постепенное сокращение плановых мест по третьей группе. Примечательно, что сокращение в большей степени затрагивает педагогические специальности".

Эксперт также объяснил причины происходящего. По его словам, основная из них - многолетняя подготовка избыточного количества педагогических кадров, что привело к дисбалансу на рынке труда:

"Кроме того, действующие правила допускают к преподаванию и выпускников непедагогических специальностей, что создает дополнительную конкуренцию. Например, человек с дипломом по химии может работать учителем химии, что усиливает перекос на рынке.

В целом выбор специальности зависит от количества плановых мест, а они формируются исходя из реальных потребностей рынка труда. Поэтому сокращение мест по ряду направлений является обоснованным".

При этом Эльмин Нури подчеркнул, что говорить о полном исчезновении этой группы преждевременно:

"Тем не менее, я не считаю, что третья группа полностью утратит актуальность. Особенно высокий интерес к этим специальностям среди абитуриентов-девушек позволяет предположить, что эта группа еще долго будет сохранять свою востребованность".