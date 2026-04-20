Пользователи Galaxy S26 Ultra пожаловались на полоску на экране

У флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra зафиксированы первые случаи появления дефектной вертикальной зелёной линии на экране. Соответствующие фото и видео начали распространяться на форуме Reddit и соцсети X (ранее Twitter), сообщает iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На текущий момент речь зафиксированы единичные инциденты, что не позволяет оценить масштаб проблемы. Однако сам дефект не является новым для устройств Samsung: аналогичные случаи ранее фиксировались в моделях Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S22 Ultra, а также в последующих поколениях серии Galaxy S и складном Samsung Galaxy Z Fold 4.

Как правило, дефект проявляется без видимых механических повреждений и без очевидной причины - в какой-то момент на экране появляется вертикальная линия различной толщины. В предыдущих случаях Samsung признавала проблему и в отдельных регионах предлагала бесплатную замену дисплея при отсутствии следов внешнего воздействия.

Если количество обращений пользователей увеличится, компании, вероятно, придется вновь реагировать на ситуацию.