В Физулинском районе столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и Mercedes.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что вблизи села Бала Бахманлы произошло ДТП и требуется помощь спасателей.

В связи с полученной информацией к месту происшествия были направлены спасатели. При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и Mercedes, в результате аварии 4 человека оказались зажатыми в салонах транспортных средств.

В результате спасательных работ силами Государственной службы пожарной охраны из деформированных автомобилей были извлечены двое пострадавших, а также тела двух погибших. Тела погибших были переданы по назначению.