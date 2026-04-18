На Земле началась магнитная буря

В субботу утром на Земле началась слабая магнитная буря, вызванная потоком быстрого солнечного ветра из корональной дыры.

Как передает Day.Az, об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, текущий уровень возмущений - G1 - является минимальным по пятибалльной шкале. Астрофизики прогнозируют, что буря будет длиться от 5 до 7 дней, при этом в выходные степень возмущений может достичь среднего уровня G2.