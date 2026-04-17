Британия выступает за открытие Ормуза без предварительных условий - Кир Стармер
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Безусловное и немедленное открытие пролива - это глобальная ответственность, и нам необходимо действовать, чтобы снова обеспечить свободные потоки глобальной энергетики и торговли. Я и [президент Франции] Эмманюэль Макрон предельно ясно привержены учреждению многонациональной инициативы по защите свободы навигации. Мы должны гарантировать коммерческое судоходство и поддержать операции по разминированию для возвращения к глобальной стабильности и безопасности", - сказано в заявлении, которое приводит канцелярия на Даунинг-стрит, 10.
Ожидается, что 17 апреля Стармер выступит с такой речью на видеоконференции по Ормузскому проливу, которая будет организована из Парижа под председательством британского премьера и президента Франции.
