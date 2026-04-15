Ряд полномочий Кабмина Азербайджана упразднен

Некоторые полномочия Кабинета министров Азербайджана упразднены, в сфере военной службы введено новое регулирование.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменениях, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым в Трудовой кодекс, Кодекс по исполнению наказаний, законы "Об обороне", "О ветеранах", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О полиции", "Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", а также в закон "О физической культуре и спорте".

Согласно изменениям, в ряде случаев понятие "военный комиссариат" заменено на "соответствующий орган исполнительной власти", а также внесены уточнения, касающиеся понятия "действительная военная служба".

Кроме того, обновлены правила воинского учета, призыва и приема на службу, некоторые статьи упразднены и установлены новые нормы.

Глава государства подписал указ, касающийся исполнения соответствующего закона.