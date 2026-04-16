В Индонезии вулкан выбросил пепел на высоту 4,5 км

На острове Суматра в Индонезии, в провинции Западная Суматра, произошло извержение вулкана Марапи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр вулканологии страны.

По имеющимся данным, столб пепла поднялся на 1600 метров над кратером, или до высоты 4491 метр над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными серыми облаками пепла, которые распространялись в северо-восточном направлении.

Центр призвал местных жителей и туристов соблюдать осторожность, не приближаться к кратеру ближе чем на 3 километра, а также использовать маски и респираторы для защиты от вулканического дыма и пепла.

Марапи - действующий вулкан высотой 2891 метр над уровнем моря, расположенный на северо-западной оконечности хребта Барисан на западе Индонезии. В декабре 2023 года в результате его извержения погибли как минимум 22 человека.