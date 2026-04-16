Футболистки сборной Азербайджана встретятся с болельщиками

Футболистки женской сборной Азербайджана Мане Моллаева, Елиз Ачар и Наргиз Алиева встретятся с болельщиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие пройдет 16 апреля в 11:30 в Азербайджанской спортивной академии.

В рамках встречи игроки национальной команды пообщаются с поклонниками, сделают памятные фотографии и раздадут автографы.

Отмечается, что основной целью мероприятия является укрепление связи между болельщиками и представителями сборной.