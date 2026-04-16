https://news.day.az/sport/1828193.html Футболистки сборной Азербайджана встретятся с болельщиками Футболистки женской сборной Азербайджана Мане Моллаева, Елиз Ачар и Наргиз Алиева встретятся с болельщиками. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие пройдет 16 апреля в 11:30 в Азербайджанской спортивной академии.
В рамках встречи игроки национальной команды пообщаются с поклонниками, сделают памятные фотографии и раздадут автографы.
Отмечается, что основной целью мероприятия является укрепление связи между болельщиками и представителями сборной.
