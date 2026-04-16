В Туркменистане обсудили сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики
В Туркменистане обсуждены возможности сотрудничества с Азербайджаном в области энергетической безопасности и устойчивой энергетики.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа в соцсети X.
Отмечается, что по приглашению государственного министра Туркменистана и председателя Государственного концерна "Туркменгаз" Максата Бабаева Р. Наджаф принял участие в научно-практической конференции на тему "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического партнерства в газовом секторе", состоявшейся в Ашхабаде.
"В рамках конференции состоялся интересный обмен мнениями о перспективах развития газового сектора, энергетической безопасности и возможностях сотрудничества в направлении устойчивой энергетики", - говорится в публикации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре