По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в больничном центре Албании сдан в пользование кабинет педиатрической седации

В Университетском больничном центре Mother Teresa, расположенном в столице Албании Тиране, состоялось открытие нового оборудованного кабинета педиатрической седации, созданного по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках этой гуманитарной инициативы Фондом Гейдара Алиева были предоставлены современный анестезиологический аппарат и необходимое оборудование для полного оснащения кабинета седации. Создание кабинета, предназначенного для пациентов, нуждающихся в седации во время медицинских и хирургических процедур, является вкладом в повышение качества педиатрических услуг в государственной больнице Албании.

Данная инициатива является очередным подтверждением деятельности Фонда Гейдара Алиева, направленной на здоровье и благополучие детей, а также его активной роли в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и странами-партнерами.

В мероприятии по случаю открытия приняли участие посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов, директор Университетского больничного центра Mother Teresa и коллектив медицинского учреждения.

Посол Анар Гусейнов, подчеркнув значимость отношений между Азербайджаном и Албанией, отметил, что подобные инициативы направлены на расширение дружественных связей между двумя странами.

Директор Университетского больничного центра Mother Teresa и медицинский персонал выразили благодарность Фонду Гейдара Алиева, высоко оценив эту инициативу как вклад в развитие педиатрических медицинских услуг в Албании.