https://news.day.az/world/1827980.html Мощный поток воды затопил улицы Мехико - ВИДЕО В Мехико из-за аварии на водопроводе по улице хлынул мощный поток воды, который быстро затопил несколько окрестных улиц, жилые дома и смыл автомобили. Как передает Day.Az, видео с места происшествия быстро распространились в сети. О пострадавших информации не поступало, однако материальный ущерб оказался значительным.
Мощный поток воды затопил улицы Мехико - ВИДЕО
В Мехико из-за аварии на водопроводе по улице хлынул мощный поток воды, который быстро затопил несколько окрестных улиц, жилые дома и смыл автомобили.
Как передает Day.Az, видео с места происшествия быстро распространились в сети.
О пострадавших информации не поступало, однако материальный ущерб оказался значительным.
