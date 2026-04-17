Президент Казахстана подчеркнул роль средних держав в глобальных процессах

Средние державы, включая Казахстан и Турцию, играют все более ответственную роль в глобальных процессах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в ходе панельных дискуссий на тему "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностями".

"Мы практически и дипломатически демонстрируем степень нашей ответственности в глобальных делах. Поэтому не будет преувеличением сказать, что средние державы сегодня, в настоящее время, более ответственны, чем крупные державы, которые входят в Совет Безопасности и блокируют решение всех ключевых проблем, к сожалению, существующих в глобальной повестке", - отметил глава государства.

Токаев подчеркнул необходимость стратегической сдержанности, ответственности и прагматичного подхода в международных отношениях, предупредив о продолжающемся росте глобальной напряженности.

Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.