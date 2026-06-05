Тунзаля Агаева выпустила новый клип

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева удивила поклонников клипом на новую композицию Sevgi həvəsi (Жажда любви), созданным на основе искусственного интеллекта, сообщает Day.Az.

Тунзаля Агаева решила отказаться от традиционного формата съемок и сделала ставку на современные технологии. Видеоработа полностью создана с использованием искусственного интеллекта на основе фотографий артистки, сделанных во время фотосессии 2024 года. Для его создания использовалась новейшая мультимодальная нейросеть Seedance 2.0. Ранее возможности этой технологии уже использовали мировые звезды. Благодаря столь инновационному подходу проект можно считать одним из первых подобных музыкальных экспериментов не только в Азербайджане, но и на международной сцене.

Над созданием клипа работали Фяган Асадов, Ильхам Шукюрлю и Мамед Гулиев. Арт-директором проекта выступила Фарида Гасымова. Автор слов и музыки - Исмаил Алиев, сведение и мастеринг - Эмин Карим. В записи трека также приняли участие талантливые музыканты: на электро-сазе исполнял Эльдениз Керимов, на гитаре - Джанер Гюнейсу. Директор проекта - Ялчын Джаббаров.

Новая работа Тунзали Агаевой стала ярким примером того, как современные технологии открывают для артистов новые возможности для творчества и визуального самовыражения.