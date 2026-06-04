Москва выступила за перезапуск культурных связей с Баку

Россия считает необходимым в ближайшее время перезапустить культурно-гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В целом Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей с Азербайджаном. Это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы. Здесь имеется целый ряд инициатив, который обсуждались, в том числе и на высшем уровне", - сказала дипломат.