Стали известны личности раненых азербайджанцев при атаке на судно в Азовском море

В результате удара беспилотника по судну под флагом Палау в Азовском море пострадали четыре азербайджанца.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадали Рашад Мадатханов, Самид Ибадзаде, Эмин Валехов и Намиг Джафарли.

Так, Рашад Мадатханов - был госпитализирован в травматологическое отделение Центральной городской больницы Ейска. В настоящее время он проходит лечение в одной палате с другими тремя пострадавшими - Самидом Ибадзаде, Эмином Валеховым и Намигом Джафарли.

По имеющимся данным, раненые повторно прошли медицинское обследование. Сообщается, что у Эмина Валехова возникли проблемы с правым ухом. У Намига Джафарли отмечаются нарушения слуха на оба уха. Рашад Мадатханов получил травму головы.

Ранее мы сообщали, что два судна с азербайджанскими моряками атакованы беспилотниками в Азовском море.