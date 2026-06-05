Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении в последние дни наблюдается довольно-таки странная ситуация. Предостоящие выборы должны определить будущее страны на предостоящие несколько лет, однако происходит настоящие противостояние. Нет, не между оппозицией и властью, а между...Европой и Россией. Идет процесс откровенного вмешательства в процесс выборов через подкупы избирателей. Западные институты, тем временем, ничего не ничего не говорят, не слышат, не видят.

Лицемерно, согласитесь, поведение, учитывая то, как Запад всегда пытается читать всем лекции о демократии. Тем более, что Армению там всегда называли "демократической страной", при этом процесс далек от приципов демократии. Причем, известны даже расценки - за один голос платят в среднем от 10 до 25 долларов и занимаются этим обе стороны. Разница только в том, что одной стороне деньги для этого дают в евро, другой - в рублях.

Европа, к примеру, направляет средства армянским НПО, которые работают на местах и помогают скупать голоса. Пророссийские силы, включая окружение Карапетяна, Кочаряна и других политических игроков, используют схожие методы. На эти цели было выделено более 1 млн долларов. Покупаются билеты для армян, проживающих в России, чтобы они приехали в Армению и проголосовали за пророссийских кандидатов.

Ответ армянских властей тоже вышел за рамки нормальной политической конкуренции. Государство мобилизовало административный ресурс. Антикоррупционный комитет начал серию расследований, обысков и рейдов в оппозиционных штабах. Параллельно усилилось давление на кандидатов, партийных функционеров и избирателей.

Особенно показательной стала постановка на военный учет и привлечение к военным сборам граждан, прибывающих из России для голосования. Фактически власти создают для этих людей дополнительные проблемы, чтобы снизить их участие в политическом процессе и ослабить электоральный ресурс пророссийской оппозиции. Формально такие действия можно подать как законные процедуры, однако в предвыборный период они приобретают очевидный политический смысл.

Запад также занимает активную позицию. Он усиливает контакты с действующим руководством Армении, демонстрирует поддержку выбранного политического курса и формирует вокруг Еревана нужную атмосферу. 8-я встреча Европейского политического сообщества стала частью этой линии. Ее можно представить дипломатическим мероприятием, однако в армянском контексте она получила явный предвыборный оттенок. Сигнал был понятен всем: Европа хочет видеть в Армении политический вектор, который отвечает ее интересам.

Россия действует через своих сторонников, финансовые ресурсы и влияние на армянскую диаспору. Запад использует НПО, политические площадки, дипломатические сигналы и публичную поддержку. Армянская власть применяет силовые и административные рычаги. В итоге выборы превращаются в столкновение внешних центров влияния, где избиратель становится инструментом чужих расчетов.

Самое показательное в этой истории - молчание западных институтов. ОБСЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, Европарламент и различные наблюдательные миссии обычно замечают каждую мелочь, когда им нужно оказать давление на неудобное государство. Они способны превращать технические замечания в политические обвинения, писать жесткие отчеты, требовать пересмотра процедур и говорить о кризисе доверия.

В случае Армении включается другой режим. Подкуп избирателей есть. Внешнее вмешательство есть. Административное давление есть. Обыски в оппозиционных штабах есть. Использование зарубежных денег есть. Давление на граждан, прибывающих из России, тоже есть. Однако западные наблюдатели предпочитают сохранять тишину.

Именно здесь проявляется главное лицемерие Запада. Демократия давно стала для него удобным инструментом, который применяется выборочно. Если страна идет по нужному курсу, нарушения можно замалчивать, объяснять или прятать в сноски. Если государство проводит самостоятельную политику, даже мелкая процедурная ошибка превращается в повод для давления.

Армению годами представляли "витриной демократии" в регионе. Этот образ активно продвигался западными столицами, экспертными центрами и фондами. Нынешняя кампания показывает другую картину: внешние силы вкладывают деньги и влияние, избирателей пытаются покупать, оппонентов давят, а наблюдатели сохраняют видимость нормального процесса.

Западные структуры прекрасно понимают происходящее. Они видят вмешательство России, действия армянских властей и собственную вовлеченность через политическую поддержку, НПО и дипломатические механизмы. Их молчание является осознанным выбором. Признание нарушений ударило бы по образу Армении, который Запад сам создавал последние годы, и показало бы провал его политики.

Армянские выборы стали показательной историей о двойных стандартах. В зависимости от политической выгоды меняются оценки, термины и тон заявлений.

Для региона это важный сигнал. Западные оценки выборов давно перестали быть объективным мерилом демократии. Они стали частью политической борьбы. На примере Армении видно, что наблюдательные миссии способны замечать или игнорировать нарушения в зависимости от желаемого результата. Такая позиция полностью подорвала доверие к институтам, которые претендуют на роль арбитров.

Армянский избиратель оказался между тремя видами давления: российским, западным и внутренним административным. Одни хотят вернуть Армению в прежнюю орбиту влияния. Другие стремятся закрепить ее в своем политическом поле. Власть пытается сохранить контроль и ослабить конкурентов. На этом фоне разговоры о свободном волеизъявлении приобретают циничный оттенок.

Молчание Запада вновь стало громким признанием. От структур, которые годами требуют от других прозрачности и честной конкуренции, сейчас не слышно принципиальной оценки. Нарушения остаются без должной реакции, а защита избирательного процесса уступает место защите удобного для Запада политического сценария.

Реальная картина армянских выборов предельно ясна: деньги, внешнее вмешательство, административный ресурс, давление на оппонентов и показательная тишина западных наблюдателей. Остальное - дипломатическая упаковка, которой пытаются прикрыть очевидное. Демократия для Запада в Армении заканчивается ровно там, где начинается его собственный политический интерес.