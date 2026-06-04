Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

2 июня 2026 года на станции Ахалкалаки в Грузии состоялась церемония, которую по праву можно назвать историческим событием для всего евразийского континента. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс была официально введена в эксплуатацию после масштабной модернизации. За этой датой - годы инвестиций, политической воли и стратегического видения. И за всем этим - Азербайджан.

История БТК началась задолго до первого поезда. Еще в 2007 году Азербайджан, Грузия и Турция заложили основу этого амбициозного проекта, понимая, что регион нуждается в надежном сухопутном коридоре, который свяжет Восток и Запад. В октябре 2017 года лидеры трех стран собрались в Алятском порту и торжественно открыли линию, запустив тем самым новую страницу в истории евразийских транспортных связей. Однако, как отметил на церемонии открытия министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев, это было лишь начало. Амбициозный коридор требовал дальнейших вложений и неустанной работы.

Первые годы БТК функционировала в тестовом режиме, постепенно наращивая объемы перевозок. Стало очевидно, что потенциал линии значительно превышает ее тогдашние возможности. Пропускная способность в 1 миллион тонн в год явно не соответствовала масштабам растущего спроса на транзит через Средний коридор. Азербайджан принял решение действовать.

В 2024 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к реализации масштабного проекта модернизации 184-километрового участка линии, проходящего по территории Грузии. Проект, разбитый на пять этапов, охватил 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, более 320 зданий и инженерных сооружений. Было построено свыше 30 километров новых железнодорожных путей, отремонтировано более 200 километров контактной сети и 340 километров линий электропередачи. Параллельно велись работы и на азербайджанском участке: капитальный ремонт линии Баку-Бёюк Кесик и модернизация энергетической системы.

Работы велись в непростых условиях, тем не менее проект был завершен успешно и точно в срок. Результат превзошел ожидания. Пропускная способность БТК выросла в пять раз - с 1 до 5 миллионов тонн грузов в год. Линия, которая когда-то была скромным транспортным сообщением, превратилась в полноценную стратегическую логистическую артерию Евразии.

Чтобы понять значение БТК, необходимо взглянуть на более широкую картину. Средний коридор - транспортный маршрут, связывающий Китай и Центральную Азию с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию - в последние годы превратился из перспективного проекта в жизненно важную альтернативу традиционным маршрутам.

На фоне нестабильности на морских путях и усложнения логистики через Северный маршрут Средний коридор демонстрирует устойчивый рост. Контейнерные перевозки, вагонные грузы, наливные грузы, разнообразная продукция из Азии - все это теперь может доставляться в Европу кратчайшим сухопутным путем. БТК является ключевым звеном этой цепи: именно здесь грузы пересекают границу между Грузией и Турцией, получая выход к европейской железнодорожной системе.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу справедливо отметил, что на фоне трудностей, с которыми сталкиваются морские коридоры, ценность Среднего коридора становится все более очевидной. Пятикратное увеличение пропускной способности БТК - это не просто технический показатель. Это качественный скачок, который меняет конкурентоспособность всего маршрута.

Роль Азербайджана в этой истории невозможно переоценить. Страна не просто участвовала в проекте - она стала его движущей силой. Именно Азербайджан вложил значительные средства в модернизацию грузинского участка БТК, взяв на себя финансовую и организационную ответственность за обновление инфраструктуры на территории соседнего государства. Это беспрецедентный шаг, свидетельствующий о подлинно стратегическом мышлении.

Как подчеркнул председатель АЖД Ровшан Рустамов, благодаря успешной интеграции железнодорожных и морских перевозок Азербайджан вышел за рамки статуса классического транзитного государства. Страна превратилась в региональную логистическую платформу. Каспийский переход, Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, железнодорожные коридоры - все это образует единую, слаженно работающую систему, в центре которой стоит Азербайджан.

Сегодня БТК - это не просто альтернативный маршрут. Это ключевая инфраструктура, превращающая географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество. Через линию уже осуществляются перевозки из Узбекистана, Казахстана, Китая и других стран региона. С запуском нового совместного предприятия "BTKI Railways" LLC, созданного дочерними компаниями АЖД и грузинской стороны, управление коридором переходит на качественно новый уровень.

Церемония в Ахалкалаки наглядно показала: БТК - это не только инфраструктура, но и символ глубокого регионального партнерства. На мероприятии присутствовали представители Грузии, Турции, Казахстана, Узбекистана - стран, кровно заинтересованных в развитии Среднего коридора.

Генеральный директор Georgian Railway Лаша Абашидзе подчеркнул, что проект был реализован благодаря эффективному сотрудничеству с Азербайджаном, и выразил уверенность, что он укрепит транзитные возможности Грузии. Представители Казахстана и Узбекистана в один голос отметили ключевую роль Азербайджана и стратегическое значение нового коридора для своих стран.

Открытие обновленной БТК - это не финишная черта, а старт нового этапа. Пятимиллионная пропускная способность создает огромный резерв для роста. В подписанных с китайской стороной документах особое внимание уделено расширению использования БТК для грузоперевозок по Среднему коридору - и этот процесс уже перешел в стадию практической реализации. Параллельно ведется работа по цифровизации коридора и снижению стоимости грузоперевозок.

2 июня 2026 года Баку-Тбилиси-Карс открылся миру обновленным и значительно более мощным. За этим событием - дальновидность азербайджанского руководства, многолетний труд тысяч специалистов и твердая уверенность в том, что Средний коридор - это не просто транспортный маршрут, а магистраль экономического процветания целого региона. Азербайджан проложил этот путь. Теперь по нему пойдут грузы, деньги и возможности - на благо всей Евразии.