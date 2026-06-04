На дне моря нашли затонувший корабль XVIII века

У берегов Норвегии археологи обнаружили торговое судно, затонувшее в XVIII веке, и смогли поднять с него на поверхность старинную фарфоровую посуду и другие ценные артефакты. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судно в проливе Скагеррак случайно нашел владелец фирмы, специализирующейся на подводных аппаратах с дистанционным управлением. После этого на дне моря начались работы: водолазы подтвердили, что в песке лежат обломки корабля середины XVIII века. Выяснилось, что внутри находися фарфоровая посуда, аккуратно составленная в штабеля. Помимо нее со дна подняли фрагменты хрустальных люстр, текстиль и зерно.

Археологи датировали затонувший корабль примерно 1750-ми годами. Министр климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланн Эриксен назвал эту находку доказательством технологического прорыва в подводной археологии: корабль находился на глубине почти 600 метров.

Всю поднятую фарфоровую посуду и другие артефакты готовят к реставрации. Имя судна и его маршрут пока неизвестны, музейные эксперты уже изучают архивы.