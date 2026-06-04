В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о действиях России против Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Россия объявила войну армянским овощам, фруктам и рыбе, и нет, это не начало какого-то романа Кафки, а реальные новости последней недели. РФ последовательно глушит армянский экспорт - вслед за минералкой и коньяком недавно Роспотребнадзор запретил ввоз из Армении помидоров, огурцов, клубники и других фруктов и овощей. К нему разу подтянулся и Россельхознадзор, который вспомнил, что из Армении в РФ ввозят еще и рыбу - и естественно, ее тоже запретил.

Война между Ереваном и Москвой идет, конечно, торговая, но особенно усердно стороны друг друга троллят: армяне начали экспорт ... в Украину и экстренно ищут выходы на рынки ЕС. Россия, в свою очередь, заявила о том, что выпавшие объемы импорта намерена покрыть за счет дополнительных поставок ... из Азербайджана.

И вся эта суета - за пару дней до выборов в Армении. А что будет, когда объявят их итоги?

Автор карикатуры: HSF