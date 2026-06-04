Водителей мопедов обяжут получать водительские права

Для управления мопедом потребуется водительское удостоверение.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенных поправках к Закону "О государственной пошлине", которые сегодня были вынесены на обсуждение на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно проекту, мопеды будут подлежать государственной регистрации в соответствующем органе исполнительной власти с постановкой на учет и выдачей государственного регистрационного знака. Кроме того, управлять мопедами можно будет только при наличии водительского удостоверения.

Таким образом, ряд обязанностей, предусмотренных для водителей транспортных средств, будет распространяться и на водителей мопедов. Для управления мопедом потребуется водительское удостоверение категории "A1", свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный знак.