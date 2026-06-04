https://news.day.az/world/1839032.html

Оленёнок сбил женщину на переходе - ВИДЕО

В социальных сетях на этой неделе активно распространяется видеоролик, на котором оленёнок сбивает женщину на пешеходном переходе. Как сообщает Day.Az, инцидент, снятый на камеру, быстро набрал популярность и стал вирусным в разных странах, вызвав бурное обсуждение пользователей.