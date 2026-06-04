https://news.day.az/world/1839178.html Стрельба в школе в Калифорнии - ВИДЕО Один человек погиб и 3 получили ранения в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фейрфилд, штат Калифорния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются.
Стрельба в школе в Калифорнии - ВИДЕО
Один человек погиб и 3 получили ранения в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фейрфилд, штат Калифорния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются. В настоящее время ведется розыск стрелка. Обстоятельства происшествия выясняются.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре