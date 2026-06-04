Стрельба в школе в Калифорнии

Один человек погиб и 3 получили ранения в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фейрфилд, штат Калифорния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются. В настоящее время ведется розыск стрелка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Представляем вашему вниманию данное видео: