В День национального спасения на бульваре будет организован концерт

Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджанской Республики и Исполнительная власть города Баку организуют 15 июня в Приморском национальном парке (бульвар) праздничный концерт по случаю Дня национального спасения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт, посвященный 33-й годовщине возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настоянию народа, пройдет перед Часовой башней.

Жителям и гостям столицы будет представлена красочная музыкальная программа с участием известных певцов и творческих коллективов.

Праздничный концерт завершится фейерверком.