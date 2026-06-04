https://news.day.az/society/1839205.html В День национального спасения на бульваре будет организован концерт Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджанской Республики и Исполнительная власть города Баку организуют 15 июня в Приморском национальном парке (бульвар) праздничный концерт по случаю Дня национального спасения.
В День национального спасения на бульваре будет организован концерт
Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджанской Республики и Исполнительная власть города Баку организуют 15 июня в Приморском национальном парке (бульвар) праздничный концерт по случаю Дня национального спасения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт, посвященный 33-й годовщине возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настоянию народа, пройдет перед Часовой башней.
Жителям и гостям столицы будет представлена красочная музыкальная программа с участием известных певцов и творческих коллективов.
Праздничный концерт завершится фейерверком.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре