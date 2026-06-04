ESPN назвал лучших молодых игроков ЧМ-2026

Издание ESPN опубликовало рейтинг лучших молодых футболистов, которые выступят на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, первое место в списке занял 18-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль.

Вторую позицию рейтинга получил полузащитник сборной Турции Арда Гюлер, а третьим стал хавбек национальной команды Португалии Жоау Невеш.

Полностью топ-10 лучших молодых игроков ЧМ-2026 по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль (Испания, 18 лет)

2. Арда Гюлер (Турция, 21 год)

3. Жоау Невеш (Португалия, 21 год)

4. Пау Кубарси (Испания, 19 лет)

5. Нико Пас (Аргентина, 21 год)

6. Дезире Дуэ (Франция, 21 год)

7. Кенан Йылдыз (Турция, 21 год)

8. Уоррен Заир-Эмери (Франция, 20 лет)

9. Ленарт Карл (Германия, 18 лет)

10. Ян Диоманд (Кот-д'Ивуар, 19 лет)

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финальной стадии турнира примут участие 48 сборных.